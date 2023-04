Ricardo Cavaliere é eleito para a Academia Brasileira de Letras

A cadeira número oito da Academia Brasileira de Letras (ABL) tem um novo ocupante: o filólogo Ricardo Cavaliere foi eleito nesta quinta-feira (27) para substituir a escritora Cleonice Berardinnelli, que faleceu em janeiro deste ano. A eleição ocorreu após a disputa com o cartunista Mauricio de Souza, que obteve apenas dois votos. Cerca de 23 acadêmicos votaram na urna eletrônica, enquanto 14 optaram pelo voto por carta.

Ricardo Cavaliere recebeu 35 votos dos 38 possíveis, o que demonstra sua grande aprovação por parte dos acadêmicos da ABL. O presidente da instituição, Merval Pereira, afirmou que a eleição de Cavaliere é motivo de satisfação para a academia, já que ele é considerado um dos maiores filólogos do Brasil atualmente, ficando atrás somente do Evanildo Bechara, que é um dos grandes imortais da Academia.

A cadeira número oito tem como fundador o professor e poeta Alberto de Oliveira, como patrono o advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa, e já foi ocupada por importantes nomes da literatura brasileira. Entre eles, o sociólogo e jurista Oliveira Viana, o professor, jornalista e cronista Austregésilo de Athayde, o jornalista e romancista Antonio Callado, o crítico literário Antônio Olinto, além de Cleonice Berardinelli.

Cavaliere é graduado em Letras (Português/Inglês) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além de possuir mestrado e doutorado em Língua Portuguesa (Letras Vernáculas) pela mesma instituição. Também é formado em Direito pela UFRJ. O filólogo possui vasta experiência na área de Letras e Linguística, com ênfase na descrição do português e na historiografia dos estudos linguísticos. Atualmente, é professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, onde atua no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem.