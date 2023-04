Unidos do Viradouro apresenta sinopse do novo enredo para Carnaval 2024

No próximo dia 2, terça-feira que vem, às 19h, na quadra da escola, a Unidos do Viradouro apresentará aos compositores a sinopse do enredo “Arroboboi, Dangbé”, criado por Tarcísio Zanon para o próximo Carnaval.

Alex Fab, diretor de carnaval, revela uma novidade que a Viradouro vai adotar pra facilitar o trabalho dos compositores na disputa deste ano..

"Será obrigatório que cada parceria tenha pelo menos duas participações nas tiradas de dúvidas que serão posteriormente agendadas. Nessas conversas dos compositores com o Tarcísio, com o João Gustavo (Melo, pesquisador) e com a direção nós adiantaremos alguns pontos importantes do projeto que vamos levar à Avenida. Por isso será fundamental essas duas idas ao barracão para que as obras apresentadas estejam bem lincadas com o que a escola pretende. A gente quer ter aquela dor de cabeça boa, tendo uma safra de excelentes sambas na disputa", compartilhou.

O cronograma do concurso de samba-enredo também será anunciado na próxima terça e, assim como nos últimos anos, a participação no concurso para a escolha do samba da Viradouro é aberta a qualquer compositor, mesmo sem vínculo com a ala.