Evento celebra 100 anos da Portela com literatura e cultura

A Agremiação Portela está se preparando para promover um evento cultural muito especial, a FliPortela, que acontecerá nos dias 28 a 30 de abril, na quadra da escola. Este ano, o evento terá como tema principal os 100 anos de fundação da Majestade do Samba, uma celebração muito esperada pelos amantes do carnaval e da cultura popular.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), a FliPortela deste ano contará com a presença de editoras e escritores promovendo seus livros, debates sobre o carnaval, visitas de escolas públicas com direito a contação de histórias e muitas outras atividades culturais.

Entre os convidados especiais do evento, está a escritora Ana Maria Gonçalves, autora do livro “Um Defeito de Cor”, que serviu como inspiração para o enredo da escola para o próximo carnaval, pensado pelos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues. Os carnavalescos também participarão do evento, compartilhando sua experiência e visão sobre a arte do carnaval.

A FliPortela foi idealizada e organizada pelo Departamento Cultural da escola, sob o comando de Rogério Rodrigues. O diretor afirma que esta edição é muito especial, não apenas pela celebração do centenário da escola, mas também pela volta do evento em sua época nativa, no mês de aniversário da escola, sem as dificuldades impostas pela pandemia. "Será um momento de celebrar a vida também e prestar uma homenagem a todos os baluartes que nos deixaram desde então", afirmou.

O presidente da escola, Fábio Pavão, também comemora mais uma edição da Festa Literária que une arte, cultura e entretenimento. "Para mim, que sou professor, a FLiPortela é um evento especial, unindo as funções da escola como polo cultural e de expansão da cidadania. Este ano ainda tem o fato de estarmos retomando nossa tradição de transformar obras literárias em enredo, com a adoração do livro ‘Um defeito de cor’ pelos nossos carnavalescos", ressaltou o presidente.

Além das atividades culturais, a FliPortela deste ano também terá um momento especial de inauguração da Biblioteca da Portela, no domingo, dia 30, às 10h. Com essa iniciativa, a escola busca incentivar a leitura e a formação cultural de jovens e adultos da comunidade, além de homenagear seus baluartes e manter viva a história e a tradição da escola de samba mais famosa do Brasil.