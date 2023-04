Corrida Solidária Ivanei Oliveira arrecada alimentos em São Gonçalo

Na próxima segunda-feira, dia 1 de maio, acontecerá a Corrida Solidária Ivanei de Oliveira, organizada pelo Grupo Pé de Fogo Corredores em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo e o Deputado Prof. Josemar. O evento terá início às 8h, na Rua Jaime Figueiredo, também conhecida como 'Rua da Caminhada'.

Segundo o presidente do grupo, Charlinho Figueiredo, a corrida é uma homenagem a um antigo amigo e ex-integrante do grupo que faleceu vítima do coronavírus em 2021.

"O Ivanei, quando estava vivo, era muito empenhado em ajudar as pessoas: com cestas básicas e de outras formas também. Quando ele morreu, a gente se inspirou e quis trazer esse valor para o grupo. E um dos sonhos dele era realmente fazer uma corrida para arrecadar alimentos pra entregar aos mais vulneráveis", destacou.

A proposta tomou uma proporção maior quando Charlinho entrou em contato com o então vereador Prof. Josemar, para apresentar a corrida como um novo projeto de lei. O objetivo era que a ação entrasse para o calendário da cidade. Após várias tentativas a lei foi assinada pelo prefeito Cap. Nelson.

Este ano, a inscrição para a corrida será gratuita, basta levar 2kg de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado, segundo o presidente do grupo, será destinado a diversas ONGs da região. Até o momento, cerca de 260 corredores já estão inscritos.

O percurso da corrida é de 3km para caminhada e 5km para corrida. Haverá também premiação masculina e feminina para os cinco primeiros que ultrapassarem a linha de chegada.

Charlinho conta, ainda, que está empolgado com o evento e espera conseguir honrar o legado de seu amigo.

"Esperamos que essa corrida faça as pessoas perceberem a importância de ajudar o próximo. Espero também que venham, nos ajudem, nos apoiem, que participem e que, acima de tudo, tenham mais empatia e solidariedade com quem precisa", compartilhou.