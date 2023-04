Sala Marília Pêra, do Teatro do Leblon, é vendida para igreja Lagoinha

A notícia da venda do espaço para a Igreja Lagoinha Zona Sul, comandada no Rio pelo pastor Felippe Valadão, foi bastante lamentada por personalidades da cultura - Foto: Divulgação

A Sala Marília Pêra, um dos palcos mais tradicionais da Zona Sul do Rio, fechada definitivamente desde 2022, foi vendida para Igreja Lagoinha. O espaço, localizado dentro de uma galeria na Rua Conde de Bernadote, era parte do Teatro do Leblon, que também incluía a Sala Fernanda Montenegro.

Depois de alguns meses fechado, o espaço foi renomeado para Teatro PetraGold em 2019, mas a patrocinadora não conseguiu arcar com as despesas e o teatro acabou fechando suas portas.

A notícia da venda do espaço para a Igreja Lagoinha Zona Sul, comandada no Rio pelo pastor Felippe Valadão, foi bastante lamentada por personalidades da cultura. A igreja evangélica, que já realizava cultos no histórico Teatro Clara Nunes, na Gávea, anunciou no último dia 24 que o Teatro do Leblon e a Sala Marília Pêra seriam sua nova casa. Um vídeo em celebração foi publicado apresentando o espaço.

Embora a igreja tenha expressado sua alegria pela aquisição do espaço, muitos membros da comunidade artística lamentaram a perda de um palco tão importante para a cena cultural do Rio de Janeiro. A Sala Marília Pêra e o Teatro do Leblon receberam inúmeras peças de teatro, musicais e outros eventos culturais ao longo dos anos, e sua falta será sentida por muitos.

A Sala Fernanda Montenegro, que também integrava o complexo cultural, segue fechada e não se sabe se também foi vendida para a igreja.