Helio de La Peña se apresenta no Teatro Municipal de SG em maio

O humorista Helio de La Peña traz seu stand up “Preto de Neve” para o Teatro Municipal George Savalla Gomes, no primeiro sábado (6) do mês de maio, às 21h. O artista, que ficou conhecido no país por ser um dos criadores do programa Casseta & Planeta, sobe pela primeira vez ao palco do Municipal.

Em 2022, Helio começou a testar com mais frequência seu material nos comedy clubs e agora dá forma a seu show solo. “Preto de Neve” traz um pouco das diversas facetas do humorista. Nascido no subúrbio carioca da Vila da Penha, Helio fala das adversidades que teve que enfrentar ao navegar nos ambientes elitizados, sendo frequentemente o único negro do salão.

O fim do programa também é assunto para grandes tiradas em seu show. Assim como as viagens a trabalho pelo mundo e suas férias com a família no exterior. De La Peña realça sua negritude com observações ácidas, trata da política nacional com ironia, aborda temas da atualidade e também fala de sua paixão pelo esporte.

Os ingressos para o show custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada) e podem ser adquiridos através do link.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), na quinta-feira (4), às 10h, dois pares de ingressos para o espetáculo.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo.

Sábado (6), show do humorista Helio de La Peña, em “Preto de Neve”, às 21h.