Itaboraí 190 anos: Dia do Trabalhador será celebrado com muito samba

Em celebração do Dia do Trabalhador, a programação contará com o grupo 'Samba do Nada' e participação especial do intérprete de samba-enredo, Ito Melodia - Foto: Divulgação

Para abrir o mês de comemoração dos 190 anos da cidade, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, promoverá o 'Samba do Trabalhador', no próximo dia 1º de maio (segunda-feira), das 13h às 17h, na Praça Itamar da Silva Júnior, no Centro.

Quem também não ficará de fora da programação é a criançada, que terá à disposição brinquedos infláveis gratuitos, como castelinho, pula pula, tobogã e muito mais.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destaca a importância de celebrar o trabalhador do município e ressalta que este evento abrirá a programação do mês de maio, que terá ainda muitas inaugurações e atrações para a população.

"Maio é um mês muito importante, pois celebramos mais um aniversário da nossa cidade. Preparamos um mês recheado de inaugurações e ações que vão beneficiar a população. Para o Dia do Trabalhador, teremos uma festa para toda família, para que possam curtir e aproveitar o feriado com muita alegria, diversão e segurança, porque o povo trabalhador merece", frisou Marcelo Delaroli.

Serviço

Samba do Trabalhador

Dia: 1º de maio (segunda-feira)

Horário: 13h às 17h

Local: Praça Itamar da Silva Júnior, Centro