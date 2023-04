Banda de Erasmo Carlos se apresenta no Teatro Riachuelo nesta quarta

No repertório, serão cantados os sucessos : "Sentado à beira do caminho" , "Sou uma criança" , "Mesmo que seja eu" , "Mulher" e outras. - Foto: Divulgação/O Globo

Os "Erasmos", banda formada pelos músicos que tocavam com o cantor Erasmos Carlos, se apresenta no palco do Teatro Riachuelo, nesta quarta-feira (26), às 20h, no Centro do Rio. O show é um tributo ao artista.

A apresentação faz uma trajetória musical da carreira do cantor, desde os anos 60, quando tudo começou, até o seu último trabalho, vencedor do Grammy Latino 2022.

No repertório, serão cantados os sucessos "Sentado à beira do caminho", "Sou uma criança", "Mesmo que seja eu", "Mulher" e outras.

A composição da banda tem Luiz Lopes nos vocais e guitarras, Pedro Dias no baixo e nos vocais, Rick Frainer na bateria, Billy Bandão na guitarra e José Lourenço "Positivo" nos teclados e Vocoder.