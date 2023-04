Dia do Trabalhador terá tarde de shows no Polo Gastronômico Jardim Icaraí

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Fundação de Arte de Niterói vai promover uma tarde de shows no Polo Gastronômico do Jardim Icaraí, na segunda-feira, dia 01 de maio. O Rio Trio, formado por Leandro Saramago (violão), Alessandro Cardozo (cavaquinho) e Netinho Albuquerque (pandeiro), abre o evento às 14 horas. Depois, às 16 horas, é a vez de Daniel Scisinio e o pessoal do Sons Brasil (Bruno Barreto, Rodrigo Reis e Leandro Saramago), com muito samba de raiz. O evento é gratuito.

Serviço

Dia do Trabalhador no Polo Gastronômico Jardim Icaraí

Data: Segunda-feira, 01 de maio de 2023

Horário: 14h

Entrada Gratuita

Classificação indicativa: Livre

Local: Polo gastronômico Jardim Icaraí - Rua Leandro Mota, Jardim Icaraí, Niterói