Em entrevista, Ana Clara revela que sente desejo de ser mãe

Recentemente, ela assumiu o namoro com o advogado Bruno Tumolli - Foto: Reproduçao

Recentemente, ela assumiu o namoro com o advogado Bruno Tumolli - Foto: Reproduçao

Ana Clara, a ex-participante do reality show "Big Brother Brasil 18", revelou seus planos de ser mãe em uma entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod" apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Aos 26 anos, a apresentadora do programa "Túnel do Amor" contou que deseja ter gêmeos e que planeja engravidar aos 29 anos.

Embora sinta o desejo de ser mãe, Ana Clara admitiu sentir medo do parto, mas disse que quer fazer o que for melhor para sua saúde e para cuidar bem do seu filho. "Eu morro de vontade de ser mãe. Queria ficar grávida. Mas eu morro de medo de parir. Eu queria parto normal, mas dói, né?", comentou.

Além disso, Ana Clara falou sobre sua vida pessoal e a importância da privacidade. Ela afirmou que gosta muito do seu trabalho como apresentadora, mas que sua vida pessoal é independente do seu trabalho. "Para mim, é muito importante ter privacidade. Eu gosto muito do meu trabalho e eu não gosto de ser conhecida por algo que não seja isso", disse.

Na entrevista, ela comentou que "como uma boa controladorinha", seu relógio de planejamento está batendo e que quer conhecer uma pessoa pelo menos três anos antes de engravidar. Ela disse que não pretende ter filho com qualquer um e que recentemente assumiu namoro com o advogado Bruno Tumolli.