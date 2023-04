Evento Geek em São Gonçalo reúne diversos quadrinistas da região

O São Gonçalo Shopping e a produtora Lucena Corp trazem para a região seu primeiro evento geek de 2023: São Gonçalo Shopping Xperience, nos dias 29 e 30 de abril. O encontro oferecerá atividades exclusivas para o público geek em um ambiente imersivo, com destaque para o Artist Alley, apresentado por diversos quadrinistas regionais.

No evento, também terão jogos e consoles de última geração, realidade virtual, exposições de games antigos e torneios de Just Dance com a presença da Vice-campeã mundial, Pâmela Ribeiro. Além disso, será feito um bate-papo com um dublador convidado e oficinas gratuitas de desenho, pixel art e papercraft.

Segundo o quadrinista Eberton Ferreira, criador do personagem "Gonçalo", a conferência é uma oportunidade de atrair o público geek de São Gonçalo, que tem crescido muito nos últimos anos.

"Eu e os outros artistas da região vamos estar lá representando a cidade. Minha expectativa é que aqui haja uma movimentação maior a nesse nicho, para não precisarmos ir para outros lugares para apresentar nosso trabalho Por isso eventos como esse são importantes, porque trazem mais visibilidade para esse tipo de arte", comentou Eberton.

Rodrigo Lucena, produtor do evento e responsável pela Lucena Corp, também está empolgado com o evento. Para ele, é uma grande satisfação trazer para região uma convenção que reúne atividades para o público geek e toda a família. Entre os eventos realizados pela produtora no Rio de Janeiro, estão o Inovva Geek, Anime All Stars e Tijuca Geek Festival.

O São Gonçalo Shopping Xperience acontecerá no primeiro piso, próximo à loja Play Toy. Fique por dentro de tudo o que vai rolar e confira a programação completa no site do shopping.