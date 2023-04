Maricá fará evento com aulas de zumba e de dança cigana no Dia do Trabalhador

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, promove na próxima segunda-feira, 1° de maio, das 9h às 13h, uma exposição com trabalhos dos alunos e frequentadores da Casa da Terceira Idade. O evento, que acontece na Praça Orlando Pimentel, no Centro, e marca o Dia do Trabalhador, contará com aula de zumba, dança cigana e alongamento para a população.

“Será uma manhã de companheirismo, atividades e muitas coisas lindas feitas pelas idosas e disponíveis para compra. Espero que todos possam participar desse dia para que conheçam um pouco do trabalho da pasta, que incentiva a prática esportiva, a criação, a integração social e a tolerância”, disse o secretário de Políticas para a Terceira Idade, Tatai.

A Secretaria de Políticas para a Terceira Idade tem a função de assegurar direitos sociais aos idosos que moram na cidade de Maricá e coloca à disposição três casas e oito núcleos, que ofertam ações de inclusão, com diversas atividades, como oficinas, terapias, passeios e bailes.

Como participar das oficinas

Na casa, são oferecidas oficinas de dança cigana, alongamento, ginástica, zumba, hidromassagem, yoga, fuxico, entre outras. Os cursos gratuitos são voltados para pessoas a partir dos 50 anos e as matrículas podem ser feitas na sede da Secretaria, na Rua Clímaco Pereira, 269, Centro de Maricá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações sobre as oficinas e atividades da Secretaria podem ser obtidas pelo número (21) 99570-6685. Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, cópias de identidade, CPF, atestado médico original e cópia (somente para atividade física), uma foto 3×4 e comprovante de residência.

Programação

Exposição dos trabalhos dos alunos da Terceira Idade de Maricá

Data: segunda-feira (1º/05)

Horário:

9h às 13h – feira de exposição

9h – zumba com as professoras Erica e Kellen

10h – dança cigana com a professora Cecilia

10h30 – Taí chi com o professor Thiago

11h – dança do ventre com a professora Chis

12h às 13h – alongamento com a professora Grazi

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel – Centro de Maricá