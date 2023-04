Projeto musical apresenta espetáculo no Centro de Artes da Maré

O projeto Eletrorama apresentará mais uma edição do seu espetáculo "Curto-Circuito" nesta sexta-feira (28), às 20h, no Centro de Artes da Maré, no Rio de Janeiro. O evento promete um diálogo fascinante entre diversas linguagens artísticas, como música, poesia, dança e artes visuais, e contará com a participação especial da cantora e multiartista Bárbara Assis, moradora da comunidade.

O Eletrorama é uma iniciativa do baterista Dany Roland, que reuniu uma equipe de amigos talentosos para criar uma experiência estética única e inovadora. Com um repertório que combina composições autorais e de grandes nomes da música, como Rita Lee, Ennio Moricconne e Astor Piazzolla, o espetáculo conta com a participação de Júlia Fernandez (bailarina), Márcio do Vale (artes visuais e projeções), Murilo O’Reilly (percussionista), Marcelão de Sá (baixista e voz), Pedro Sá (guitarra e voz), Jonas Sá (eletrônicos e voz) e Thiago Queiroz (saxofones e flautas).

Seguindo a proposta do projeto, o Eletrorama busca se apresentar em diferentes espaços de arte e cultura nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. A entrada para o espetáculo é franca, e a expectativa é de uma noite repleta de arte e criatividade.