Membro da Ala de Compositores e Diretor cultural da GRES Porto da Pedra lança livro de crônicas em SG

O compositor, escritor e poeta. Paulinho Freitas, está lançando seu segundo livro, "Coisas de Zé - Vozes da Periferia", pela Editora Apologia Brasil. O livro de crônicas está permeado por gravuras feitas pelo ator e artista plástico Taboo, além de música e poesia compostas pelo próprio escritor.

"É um encontro meu com a entidade Zé Pilintra, onde ele narra histórias do cotidiano dos sete sete dias da semana, cada um com seu Orixá regente. As histórias falam da relação do homem com o amor, o poder, a amizade, a justiça, etc. Um livro de leitura rápida e envolvente que não dá para ler uma só vez", afirmou Paulinho.

O lançamento será no dia 11 de maio, a partir das 19h, na Arte Galeria 212, que fica na Av. Dezoito do Forte, 307, Esquina com a Av. presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo. A entrada é franca.

No evento, será apresentado um poket show das músicas do livro, seguido de noite de autógrafos. O local comercializa bebidas e afins.

Para adquirir o livro na pré-venda, pelo valor de R$ 45, basta entrar em contato pelo número (21) 971687756. No dia do lançamento, ele também estará a venda no local, e, após o evento, seguirá disponível para compra através do Whatsapp e na livraria Ler e Arte, que fica na Rua Cel. Moreira Cesar, 97 - Loja 10, no Centro de São Gonçalo.

O lançamento será no dia 11 de maio, a partir das 19h, na Arte Galeria 212, que fica na Av. Dezoito do Forte, 307, Esquina com a Av. presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo | Foto: Divulgação

Sobre o autor

Paulinho Freitas é compositor, escritor e poeta. Desde a década de oitenta participa de Festivais, compondo para peças teatrais, tocando e cantando em bares e também atuando na cena cultural de São Gonçalo desde então.

O autor do livro "Coisas de Zé - Vozes da Periferia" é membro da Ala de Compositores do GRES Porto da Pedra há 26 anos, onde já foi presidente e hoje atua como secretário da presidência da ala, além de ser o diretor cultural da escola.

Paulinho começou a escrever em 2005 e em 2020 lançou seu primeiro livro de crônicas chamado "Coisas do Tigre" - Bastidores de uma Eliminatória, pela editora Apologia Brasil.

"Este livro conta a saga dos Compositores numa disputa de sambas de enredo de uma forma muito divertida e também um pouco do dia a dia de uma escola de samba", contou o autor.

Paulinho Freitas também escreve uma coluna semanal no Jornal Daki, intitulada 'São Gonçalo de Afetos'.

"Minhas inspirações são a rua e suas personagens, o cotidiano e os sentimentos. O humano é intrigante e apaixonante", disse o escritor.