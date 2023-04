Domitila Barros e Fred Nicácio visitam Complexo do Alemão

Domitila Barros e Fred Nicácio visitaram o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio - Foto: Reprodução/Globo

Os ex-BBBs Domitila Barros e Fred Nicácio visitaram, nesta terça-feira (25), o conjunto de favelas do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Acompanhados do líder do jornal Voz das comunidades, Renê Silva, os dois andaram de mototáxi, conheceram os projetos da comunidade, conversaram com alguns moradores e posaram para fotos com fãs.

Na noite desta terça, Fred e Domitila vão marcar presença na grande final do "Big Brother Brasil 23", que contará com shows de Iza, Mumuzinho, Carlinhos Brown e Lauana Prado.