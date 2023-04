"Da Rocinha pro mundo": Gica revela inspirações e projetos na Rádio Mania

A cantora viralizou nas redes sociais com os vídeos do seu projeto ao vivo “Pagode da Gica” - Foto: Lara Neves

A Rádio Mania recebeu, na tarde desta terça-feira (25), a cantora carioca Gica nos estúdios da emissora, em Niterói. A cantora viralizou nas redes sociais com os vídeos do seu projeto ao vivo “Pagode da Gica” onde canta – e toca no cavaquinho – sucessos do pagode e do samba. Hoje, Gica já acumula 900 mil seguidores e milhões de visualizações no TikTok e Youtube.

Em sua primeira apresentação em Rádio, Giovana Ribetti, a Gica, conta que começou a tocar pandeiro aos 6 anos e fez aulas de cavaco na Rocinha, movida pela admiração por cantores como Péricles e Thiaguinho. Hoje, aos 20 anos, ela conta que, desde então, a paixão pelo samba e pelo pagode não parou de crescer.

"Com o tempo, o pagode virou a minha vida mesmo. Eu me apaixonei", conta a cantora.

Nascida na Rocinha, a cantora viveu parte da adolescência em São Gonçalo e conta que tem muito carinho pela cidade.

"Morei no Colubandê por um tempo. Muitas memórias da minha adolescência foram em São Gonçalo: sair de noite para ir para rodas de pagode, jogar bola com os amigos, soltar pipa", relembra.

No ano passado, Gica foi chamada para a gravação do "Pagode da Gica", projeto que mudou o rumo da sua carreira.

"Eu pensei: 'será que tô pronta?'. Nunca tinha sido gravada cantando profissionalmente, então bateu um nervosismo. Mas recebi muito apoio e me joguei na ideia, com medo mesmo. Comecei as aulas de canto há um ano, ainda tenho muito a aprender e sou muito aberta a isso", revela.

Gica deixou seu autógrafo e uma dedicatória em um 'manto sagrado' que vai ficar guardado no 'museu' da Rádio Mania | Foto: Marcello Sobrinho/Rádio Mania

O "Pagode da Gica" foi lançado em duas partes, alcançando milhões de visualizações no Youtube e no Tiktok já no primeiro lançamento. Uma das músicas chegou a ser compartilhada pelo jogador Neymar Jr., impulsionando o sucesso do projeto.

Agora, os próximos passos de Gica são grandes: a gravação do seu DVD ao vivo, em São Paulo, e o lançamento de novas músicas, solo e com cantores que admira.

"A gente decidiu gravar o DVD em São Paulo porque é um lugar muito importante para a minha carreira. As músicas começaram a fazer muito sucesso por lá e depois chegaram a outros lugares", explica a cantora.

Gica lança, nesta sexta-feira (28), sua primeira gravação de estúdio feita em parceria, dessa vez, com o músico Gaab. A gravação é da música "Rodovia" do cantor e compositor Vitinho.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares