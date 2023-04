Fred Nicácio receberá título de comendador do Rio de Janeiro

A participação de Fred Nicácio no BBB 23 rendeu discussões sobre questões sociais como racismo e intolerância religiosa. O médico foi e voltou três vezes para a casa do reality e fez história com pautas importantes que levou para a TV aberta. A importância do ex-BBB foi tanta que ele vai se tornar Comendador do Rio de Janeiro.

Fred vai receber o título e a Medalha Pedro Ernesto da vereadora Thais Ferreira (PSOL). O título é a maior honraria concedida pela Câmara de Vereadores do Rio.

O ex-BBB e médico também vai receber da parlamentar o título de cidadão honorário.