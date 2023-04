Niterói promove mais uma edição do Quinta D’Elas na Sala Carlos Couto

Nesta quinta-feira (27), acontece mais uma edição do projeto Quinta D’Elas, na sala Carlos Couto, no centro de Niterói. O evento, promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), é realizado sempre na última quinta do mês e traz temáticas femininas para discussão.

O assunto da próxima roda de conversa é “Saúde da Mulher Pós-Pandemia” e vai contar com a participação da médica especializada em dermatologia clínica, cirúrgica e medicina estética, Renata Goulart. A profissional é pós-graduada em dermatologia pela Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e professora de Cosmiatria para médicos pós-graduandos em dermatologia no Instituto IMS, no Rio de Janeiro.

“A promoção da saúde física e emocional é um direito da mulher. Nós, da Codim, vemos o bem-estar e a saúde como um pilar fundamental da temática feminina, tanto que temos um eixo que se dedica especificamente a essa pauta. Trabalhamos para que as mulheres se sintam completas em sua totalidade e na especificidade de cada necessidade”, afirma Fernanda Sixel, coordenadora de Políticas e Direitos das Mulheres.

Serviço:

Quinta D’Elas: Saúde da Mulher Pós-Pandemia

Data: 27/04/2023

Horário: 18h

Local: Sala Carlos Couto. Rua Quinze de Novembro, 35, Centro