Dia do Trabalhador em Madureira: shows de Arlindinho Cruz, Nego Damoé e escolas de samba

Para comemorar o Dia do Trabalhador, a Associação Comercial Industrial de Magno e Madureira e a Associação Comercial do Mercadão de Madureira realizam, no dia 1° de Maio, a 'Festa do Trabalhador', que será realizada na Avenida Ministro Edgard Romero, 81, em frente à escola de samba Império Serrano, em Madureira.

O evento terá início às 10h com a emissão de carteira de trabalho, certidão de nascimento, corte de cabelo, medição de glicose, pressão arterial, bolsa família e defesa do consumidor, tudo gratuito. O show em homenagem aos trabalhadores ficará por conta de Arlindinho Cruz, Nego Damoé e Grupo Equilíbrio, entre outros, que juntos levarão muito swing.

Encerrando a festa com chave de ouro, passistas e ritmistas das escolas de samba Império Serrano e Portela vão entreter os cerca de 45 mil trabalhadores que estão sendo aguardados no evento.

Segundo Pedro Silva, presidente da Associação Comercial do Mercadão de Madureira e um dos coordenadores do evento, independente de ser uma data festiva e de confraternização, ela serve também para reafirmar a necessidade de melhorar as condições de trabalho dos profissionais que atuam no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o aperfeiçoamento da mão e a geração de novos empregos, além de uma melhoria dos serviços públicos de saúde e educação.