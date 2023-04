Reserva Cultural abre 'os arraiás' de Niterói com o 'Festival Nordestino'

Começa no dia 5 de maio, a 4ª Edição do Festival Nordestino, no Reserva Cultural, em Niterói, com entrada gratuita.

O festival reunirá tudo de melhor do nordeste, como música boa, comidas típicas, bebidas tradicionais e apresentação de marcas de moda, decoração e acessório, pensando no pré-Dia das Mães.

Na sexta, o evento inicia às 17h até a meia-noite; sábado e domingo, 6 e 7 de maio, das 12h à meia-noite.Mais informações no Instagram @festivalnordestino. Confira a programação completa abaixo:

PROGRAMAÇÃO

05/05 - Lara Zuzarte

-Dj Buiu nos intervalos

06/05 - Aulão de forró com Markinhos Sorriso

- DICA "Piseiro"

- Forró de Pife

- Dj Buiu nos intervalos

07/05 - Peça: Faustino, um Fausto nordestino

- Trio Forrozeiro

- Dj Buiu nos intervalos

Apresentação da literatura de cordel ao longo do evento.

Espaço Kids com oficinas e brinquedos.

Endereço: Reserva Cultural- Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói.



A entrada é gratuita, com o incentivo de doação de 1kg de alimento não perecível.