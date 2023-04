Baile Dançante da Dona Helô está de volta em São Gonçalo

A festa é comandada pela promotora Helô Reis, conhecida por realizar bailes com muita diversão - Foto: Divulgação

A festa é comandada pela promotora Helô Reis, conhecida por realizar bailes com muita diversão - Foto: Divulgação

A dança de salão vai agitar o São Gonçalo Shopping! Nesta quarta-feira, 26 de abril, das 18h às 21h, o empreendimento vai realizar o Baile Dançante da Dona Helô. A festa é comandada pela promotora Helô Reis, conhecida por realizar bailes com muita diversão, alegria e dança, em diferentes lugares do Rio de Janeiro.

Para garantir a animação a noite toda, o evento contará com a presença de uma banda ao vivo e com uma equipe de dançarinos profissionais para que todos possam arriscar uns passinhos na pista de dança. A festa é gratuita e indicada para o público de todas as idades. Só não pode ficar parado!

Baile Dançante da Dona Helô

Data: 26 de abril – quarta-feira

Horário: das 18h às 21h

Local: Praça de alimentação

EVENTO GRATUITO

SÃO GONÇALO SHOPPING

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

(Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5)

Tel.: (21) 3514-3850 www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping