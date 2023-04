Telma Tavares se apresenta em Maricá no Festival "Espaço Gourmet Rua & Sabor"

Telma Tavares estará no próximo dia 30, às 20 horas, na orla do Parque Nanci, apresentando-se pelo "Festival Espaço Gourmet Rua & Sabor" (uma realização da Prefeitura de Maricá, em conjunto com a Codemar, a Secretaria de Promoção e Projetos Especiais e a Secretaria de Turismo do Município fluminense) . A cantora e compositora, que está começando a planejar um novo álbum de carreira, irá interpretar alguns clássicos do samba e da mpb, além de canções autorais gravadas por ela e, também, por ícones da música brasileira como a maranhense Alcione.

A orla do Parque Nanci, além da deslumbrante beleza natural, tem sido palco de grandes eventos como o realizado, no mês passado, com a cantora Rita Benneditto. Maricá, aliás, vem se transformando em um incrível polo cultural e tem recebido muita gente boa como Mart`nália, Tony Garrido e Kleiton e Kledir, também recentemente. O acesso para o espetáculo de Telma Tavares será totalmente gratuito.

Telma é conhecida como intérprete por ter gravado álbuns que contaram com participações especiais de Chico Buarque, Hermeto Pascoal, Alcione, Leci Brandão e Roque Ferreira, dentre outros, mas, também, alcançou o público com canções de sua autoria registradas em vozes famosas como a da cantora Alcione (que gravou 8 músicas de Telma Tavares). Fafá de Belém, outra diva da MPB, entoou "Manto Azul" em vídeo - música transformada por Fafá no "hino do Círio de Nazaré 2020"! Uma honraria de dimensões impensáveis para qualquer artista.

A cantora trabalhou com Beth Carvalho, Tim Maia, Bebeto e Hermeto Pascoal, dentre outros astros da MPB. Apresentou-se no Brasil e exterior; ao lado de Pablo Milanez e Silvio Rodriguez em Cuba; cantou para o Rei Hassan em Marrocos; fez parte de musicais elogiados como o "Alabê de Jerusalém" (Altay Veloso) e "A história de João-Joana" (Sérgio Ricardo/Carlos Drummond de Andrade); teve programas em rádios comunitárias como a da ONG "Viva Rio" e "Estilo Livre", no Vidigal.

Serviço

TELMA TAVARES no PARQUE NANCI



Festival "Espaço Gourmet Rua & Sabor"

Dia 30/04 / domingo / às 20h

Realização - Prefeitura Municipal de Maricá, por intermédio da Codemar, Secretaria de Promoção e Projetos Especiais e da Secretaria do Turismo

Endereço - Orla do Parque Nanci - Maricá

Acesso Gratuito