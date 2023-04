Espetáculo infantil no Municipal de São Gonçalo

'As Aventuras do Baú do Meu Avó' retorna ao Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro de São Gonçalo, na próxima quinta-feira (27). O espetáculo infantil, que conta a história de Luca e Neco, será encenado em sessão dupla, às 10h e às 14h.

O enredo aborda a narrativa de dois irmãos, Luca e Neco, que passam o final de semana na casa do avô e acabam descobrindo um baú que desperta a curiosidade dos dois.

Através dessa descoberta, eles viajam no mundo da literatura infantil para descobrir o que tem dentro do enorme baú. A história faz recordar a infância e procura aproximar as crianças e adolescentes da leitura.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), na terça-feira (25), às 10h, dez pares de ingressos para o espetáculo infantil "As Aventuras do Baú do Meu Avó", na quinta-feira (27), sendo cinco pares para sessão das 10h e mais cinco para a das 14h.

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo.

Data: Quinta-feira (27), em duas sessões, às 10h e às 14h.