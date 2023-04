Em meio a polêmica de despejo, MC Guimê aproveita para lançar nova música

O cantor MC Guimê foi despejado de um imóvel de luxo em Alphaville, um condomínio de alto padrão, onde residia com a ex-mulher Lexa, em São Paulo. As informações são do programa Domingo Espetacular, da Record TV, divulgadas no último domingo (23). Em meio a polêmica, o artista lançou uma nova música.

Durante a madrugada, o cantor se pronunciou publicamente através de suas redes sociais e explicou os motivos do desacordo comercial que o levou a desocupar o imóvel para fazer a reintegração de posse ao antigo proprietário, conforme determinado pela justiça.

No vídeo, Guimê relata ter sido enganado por pessoas próximas que o auxiliaram na condução do processo de compra do imóvel e afirma que após negociação e assinatura do contrato, novos valores passaram a ser cobrado por um terceiro possível proprietário do imóvel que segundo o artista, teria desocupado desde 2021.

Diante do engajamento do vídeo e do momento em questão, o cantor divulgou sua música nova. Além disso, falou sobre um videoclipe que será lançado no próximo mês.