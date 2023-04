São Gonçalo celebra Dia do Trabalhador com shows gratuitos

A Prefeitura de São Gonçalo, cujo slogan é “Trabalho em primeiro lugar”, preparou uma grande festa para celebrar o Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio. Com o intuito de proporcionar um momento de lazer aos trabalhadores gonçalenses, a Prefeitura, com apoio do Sesc e do Clube Esportivo Mauá, vai promover o show da banda de rock Barão Vermelho, no Clube, no dia 1º (segunda-feira).

“Estamos sempre buscando formas de valorizar os trabalhadores da nossa cidade e, por isso, preparamos uma programação especial para esses guerreiros que merecem um tempo de lazer, cultura e música de qualidade”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

A abertura dos portões será às 14h. A partir das 16h, o músico gonçalense Maycon Andre sobe ao palco para agitar o público. Às 18h, o cantor Chininha, assim como apresentou na celebração do aniversário da cidade no ano passado, promete cantar sucessos da época em que fazia parte do grupo Nosso Sentimento, além de canções que marcam a sua carreira solo.

Às 20h, a lendária banda Barão Vermelho - formada atualmente por Rodrigo Suricato (guitarra, violão e voz), Fernando Magalhães (guitarra e violão), Guto Goffi (bateria) e Maurício Barros (teclados e vocais) - vai apresentar aos trabalhadores gonçalenses o show da turnê “Barão 40”, que celebra as quatro décadas do grupo que marcou gerações com grandes hits de sucesso.

Solidariedade - O evento é gratuito, mas aqueles que puderem doar um quilo de alimento para o projeto Mesa Brasil Sesc estará ajudando centenas de instituições que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional de todo o país.

Serviço:

Festa do Trabalhador, dia 1º de maio, segunda-feira, a partir das 14h.

Gratuito com entrada solidária disponível.