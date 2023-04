Presença confirmada na Bienal do Livro 2023, escritora de SG participa de live literária nesta segunda (24)

Escritora vai à Bienal com seu primeiro livro, 'Dor que não tem nome' - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Escritora vai à Bienal com seu primeiro livro, 'Dor que não tem nome' - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foi após uma sugestão da irmã, que Renata Toledo Joia decidiu seguir a carreira de escritora, um hobby que cultivava de forma até então por lazer. Após o primeiro livro publicado, 'Dor que não tem nome', lançado em julho do ano passado, a jornalista mergulhou na profissão de escritora e, agora, é presença confirmada na Bienal do Livro de 2023. Nesta segunda-feira (24), a escritora participa de uma transmissão ao vivo no Instagram da jornalista Nayra Garofle (@nayra_sapacheco) onde falará sobre: como se tornou escritora, como se encontrou na produção literária e seu processo durante a escrita. Além disso, Renata fala sobre seus próximos lançamentos e suas expectativas para a Bienal.

A autora integra o coletivo gonçalense Escritoras Vivas e tem como foco de seu trabalho a produção de contos. Seu primeiro livro a levou para a final do Concurso de Contos da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC).

"No livro, construo uma série de narrativas, composta por 26 contos protagonizados por mulheres cis e trans. São textos de escrita simples e com muitas referências musicais, literárias e de vida", explica a escritora.

Ela revela, porém, que não imaginava participar do evento, com pouco tempo de estrada.

"Para ser sincera, não imaginava que eu um dia estaria vendendo e autografando o meu livro em um dos eventos mais importantes para os escritores do país. Conheço inúmeros escritores que estão na estrada há muito tempo e nunca passaram perto da Bienal", destaca.

Os próximos lançamentos da autora são o livro de contos "Por que fechamos os olhos?" e o romance "Flores para Ella". A previsão é de que pelo menos uma das obras seja publicada até o segundo semestre deste ano.

