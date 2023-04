Concurso Cultural de Contos do RJ tem 2 ganhadores de Niterói

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj) divulgou o resultado final da primeira edição do Concurso Cultural de Contos. A lista com os 20 selecionados que vão representar as dez regiões administrativas do Rio de Janeiro pode ser conferida no site http://cultura.rj.gov.br/.

Os dois representantes da região metropolitana 3 são da cidade de Niterói: José Carlos Garcia, com o conto “Essa Tempestade é o que chamamos de progresso”; e Letícia Novo, autora do conto “Buscar no passado o que será do amanhã".

Os vencedores da chamada pública, promovida em parceria com a Imprensa Oficial do Rio de Janeiro e apoio da PublishNews, receberão uma premiação no valor de R$ 1 mil e terão os textos publicados em um livro, com edição física, no formato de antologia (obra composta por uma coleção de textos).

"Premiar a literatura é também agradecer aos escritores pela companhia que seus textos proporcionam aos que procuram refúgio nas páginas dos livros. Poder contemplar esse segmento tão importante, que nos abraça em vários momentos da nossa vida, é um orgulho muito grande", ressalta a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Os textos inéditos foram criados dentro da temática "Um Olhar Sobre o Amanhã", na modalidade "Conto". Para atender de forma igualitária e democrática todas as regiões administrativas do estado, foram selecionados dois candidatos de cada uma delas. A iniciativa busca evidenciar as diferenças de cada lugar, particularidades e regionalidades.

"A Imprensa Oficial embarcou nesse projeto com muita alegria e entusiasmo. A realização da primeira edição do concurso é motivo de muito orgulho para esta empresa pública, que sempre teve como lema servir a sociedade", destaca Patrícia Damasceno, presidente da Imprensa Oficial.

Sobre o tema

Inspirados pelo centenário de morte do escritor francês Marcel Proust, a temática escolhida para nortear todos os contos surge da ideia de temporalidade presente na sua icônica obra “Em Busca do Tempo Perdido”. O modelo dialoga com o conceito de "escrevivência", que é de autoria da grande escritora Conceição Evaristo. Nele, a autora propõe uma escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, da experiência da vida do próprio autor e do seu povo. Uma escrita que nasce da vida que se vive e da vida que se deseja.

"O concurso nasce com o objetivo de reconhecer, proteger e valorizar a pluralidade dos conhecimentos, funcionando como caminho de pulsão e fomento para que autores do Estado do Rio de Janeiro, tanto os que já se entendem assim como os que vão se descobrir ao longo do processo, encontram meios de se colocar no mundo. E para celebrar o nosso primeiro concurso, escolhemos um tema que une e reverencia dois grandes autores, Marcel Proust e Conceição Evaristo", explica Yke Leon, superintendente de Leitura e Conhecimento.