Vencedora do Masked Singer, Flay tatua personagem Vitória-Régia: "Eternizar esse sonho em mim"

Consagrada como grande vencedora da terceira temporada do programa The Masked Singer Brasil, a cantora Flay compartilhou neste domingo (23), a tatuagem que fez em homenagem à DJ Vitória-Régia, sua fantasia no reality musical.

“Essa é daquelas tatuagens que a gente tem certeza que nunca vai se arrepender de ter feito, poucas coisas foram tão marcantes na minha vida como essa criaturinha… Eu amo ser a Vitória Régia, amo que ela seja eu, amo tudo o que ela me permite ser e amo o que nós somos juntas. Sempre vou ser grata por ter sido escolhida para dar vida pra ela.”, declara Flay na legenda do post.

Reconhecida por sua potência vocal, a paraibana transformou o palco da competição em um verdadeiro espetáculo. Entre suas apresentações destaque na temporada, estão os medleys de 'Something Gotta Hold On Me/Sentou e Gostou/Bang Bang', 'Hello/Disk Me', 'Ex Mai Love', 'Bonekinha' e 'Diamonds'.

“A minha vida e arte tem a missão de inspirar pessoas como eu, a alcançar lugar de destaque. É sobre uma menina pobre, preta, nordestina, mãe solo, subestimada, que passou a vida passando por cima de todos os nãos que a vida deu em busca do sim e finalmente ele chegou. É uma recompensa de Deus, do universo a uma vida inteira dedicada à algo que faço com tanto amor”, conta.

Recentemente, a artista lançou o seu primeiro álbum musical da carreira solo. “IMPERFEITA” chegou reforçando a seu talento e versatilidade. Dando continuidade ao ano que marca uma virada importante na sua trajetória como cantora, Flay lança a sua nova turnê na festa “Antes de Meia Noite”, dia 02 de julho na casa de show Audio em São Paulo.