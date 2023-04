Celebrações lotam igrejas do Rio em homenagem a São Jorge

Neste domingo, 23 de abril, é celebrado o Dia de São Jorge, o Santo Guerreiro, e diversas comemorações estão acontecendo em homenagem ao padroeiro do estado. No Rio de Janeiro, as igrejas estão lotadas de fiéis, como na Matriz de São Jorge em Quintino, na Zona Norte, onde centenas de pessoas se reuniram desde a madrugada e a expectativa é que 1,5 milhão de devotos passem pelo local até o final do dia.

Na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, a Igreja de São Jorge montou um grande palco para as celebrações e missas de hora em hora. Durante o evento, a pista lateral da avenida, no sentido Candelária, até a Praça da República, foi interditada pelo Centro de Operações do Rio (COR).

Além disso, na Praia Seca, em Araruama, na Região dos Lagos, os devotos também celebraram o dia do santo com a tradicional Corrida de São Jorge, que incluiu uma corrida de 5 km, missas, atrações musicais e café da manhã comunitário.

Em São Gonçalo e Niterói a programação também é extensa. Confira aqui os horários das missas.