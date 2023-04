Maiára Quiderolly mostra filho que teve com jogador Jô

influenciadora Maiára Quiderolly deu play no ‘fofurômetro’ e publicou nas suas redes sociais fotos com o filho João, de quase 3 meses, que teve com o jogador Jô. Apesar de sua beleza estonteante, o que chama atenção nas fotos é a semelhança do bebê com o pai.

João é filho é fruto de um relacionamento extraconjugal que o atleta teve com Maiára. Na época da descoberta da gravidez, Jô chegou a se separar da esposa Claudia Silva, que perdoou mais essa traição. Jô e mulher Claudia ficaram separados por quatro meses e retomaram o romance no fim de novembro.

Recentemente, Maiára entrou na Justiça para que o atacante pague pensão. Ela havia renunciado a ajuda financeira no início da gravidez.

"Nossa, ele é cara do pai", observou um internauta. "Nem precisa fazer exame de DNA", escreveu outro.