Museu do Amanhã promove atividades gratuitas para o público infantil neste mês de abril

O Museu do Amanhã inicia, nesta sexta-feira (21), uma série de atividades gratuitas para crianças de todas as idades, as vagas para a participação são ilimitadas e precisam estar acompanhadas de um responsável. A atividade é uma edição especial do programa Brincar é Ciência.

Para comemorar datas importantes como, Dia da Terra (22/04), o Dia de São Jorge (23/04), o Dia da Resistência dos Povos Indígenas (19/04) e o Dia da Educação (28/04), o Museu do Amanhã abrirá as portas para a criançada brincar e se divertir com aprendizado. Essas atividades irão se estender por dois finais de semanas de abril, nos dias 21,23,29 e 30 deste mês.

Programação:



21 de abril (Feriado)

Atividade: Experimentações do Brincar

Horário: 10h30 às 12h30

Credenciamento: Link de inscrição.

Brincadeira e ciência se misturam em “Experimentações do Brincar”. Nessa atividade, que promove um diálogo sobre o dia da Terra, as crianças conhecerão um pouco mais sobre a biodiversidade do planeta por meio de carimbos produzidos por elas.

23 de abril (Feriado)



Atividade: Amanhã de Histórias: Levante de São Jorge

Horário: 16h. Não será necessário realizar credenciamento prévio.

O espetáculo teatral conta a história do guerreiro São Jorge em uma versão de Folia de Reis. Com dançarinos e cantores coloridos, a história do padroeiro contra os dragões da maldade e do caos, reconstrói em ritmo de festa a figura heroica que se preservou nas mais diferentes culturas.

29 de abril (Sábado)

Atividade: Rolê STEAM

Horário: 10h30 às 12h30

Credenciamento: Link de inscrição.

Classificação indicativa: 7 a 11 anos

Capacitar jovens talentos a solucionar problemas usando a metodologia STEAM – do inglês, Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. As crianças serão convidadas e encorajadas a investigar desafios e propor soluções para problemas sobre a comunicação.

Atividade: Clube da Horta

Horário: 14h30 às 17h

Horário de encontro: 13h45 às 14h15. Link de inscrição.

Classificação indicativa: Livre

Ecologia, sustentabilidade e história de forma descontraída. O clube da horta estimula o conhecimento de crianças sobre Aldeia Vertical e suas lideranças indígenas por meio de ritos e tradições, como por exemplo o trabalho com a terra

30 de Abril (Domingo)



Atividade: Pequenos Terráqueos

Horário: 10h às 11h30

Credenciamento: Link de inscrição.

Classificação indicativa: 0 a 3 anos

Local da atividade: Observatório

Através da arte como a música e rima, os pequenos terão contato com importantes temas como a poluição, e por meio dessa narrativa, aprender sobre a preservação do nosso planeta

Atividade: Amanhã de Histórias

Horário: 14h30 às 15h30

Credenciamento: Link de inscrição.

Classificação indicativa: Livre

A cultura afro-brasileira ganha espaço na lista de atividades. Músicas ancestrais, histórias e cultura de cada povo serão apresentadas às crianças, visando responder diferentes questões como: De onde viemos? Como surgiu o mundo e como é possível preservá-lo?

Atividade: Amanhã de Histórias: Chegança do Almirante Negro

Horário: 16h. Não será necessário realizar credenciamento prévio.

Local da atividade: Praça Mauá

Músicos, atores e dançarinos sobre pernas de pau, contando a história da Revolta da Chibata, que foi um movimento de militares da Marinha do Brasil, planejado por cerca de dois anos e que culminou em um motim que se desenrolou em 1910, na baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, à época a capital do país. Com trilha sonora ao vivo, crianças podem vivenciar referências como os folguedos populares, criada especialmente para o espetáculo.