Primeira-dama visita loja de luxo em Portugal e internautas comentam

Em viagem ao lado do presidente Lula (PT), a primeira-dama, Janja, aproveitou a sexta-feira em Lisboa, capital de Portugal, para visitar uma loja de grife na região. Em registro que repercute nas redes sociais, a paranaense é vista deixando o hotel onde está hospedada, no Centro da cidade, e visitando um estabelecimento da Zegna, celebrada marca de alta-costura.

Confira o trecho:

null Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com relatos, ela deixou o saguão do Tivoli, hotel avaliado em 5 estrelas onde está hospedada com Lula, e foi para a loja na Avenida da Liberdade, endereço conhecido pelos estabeleciementos de marcas conceituadas. Cerca de 20 minutos depois, ela deixou a Zegna com uma sacola na mão e preferiu não responder a paparazzis e jornalistas a respeito das compras.

Nas redes sociais, internautas comentaram as compras da primeira-dama e se dividiram quanto a visita de Janja à grife. "Gastando dinheiro do povo sem dó", escreveu uma usuária, em comentário a um post do portal 'Metrópoles" no Instagram sobre o regsitro. Outro ironizou: "Cadê a picanha dos pobres aqui no Brasil? 'Ou' mãezinha dos pobres, não faça isso".

Outros internautas, por sua vez, compararam Janja a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro. "Rainha, cada vez mais poderosa. Enquanto isso, Micheque embolsa propina sob a forma de joias sauditas. Aí pode, né?", alfinetou um. Outro escreveu: "Ela trabalhou, trabalha e tem condições para isso. Não precisa contrabandear joias".

Por fim, alguns não esconderam a 'inveja': "Compra mesmo, Janja! Ah se fosse eu...", escreveu uma internauta. Outra concordou: "Eu também ia". Em resposta, outra concluiu: "Eu comprava a loja toda da Nike, Adidas, Gucci".

Lula e outros aliados do Governo viajaram a Europa para participar de reuniões da cúpula bilateral entre Brasil e Portugal. Na capital portuguesa, o presidente também deve assinar acordo de participar de encontros com lideranças políticas e empresários do país.