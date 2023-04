'Som Doce da Grota' faz apresentação gratuita no Solar do Jambeiro na próxima quarta

Composto por flautistas formados pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), o grupo O Som Doce da Grota faz uma apresentação gratuita na próxima quarta-feira (26) no Solar do Jambeiro, em Niterói, às 19h. O conjunto está em campanha de arrecadação de recursos para financiar uma viagem aos Estados Unidos, onde participará do Early Music Festival, em Boston, considerado um dos mais importantes festivais de música antiga do mundo.

Especializado em interpretar obras dos períodos Renascentista e Barroco, o Som Doce da Grota também realiza um trabalho de resgate da flauta doce como instrumento capaz de representar muito bem a música brasileira de todos os tempos. O programa dessa quarta-feira inclui, além de composições dos séculos 16 e 18, composições de autores brasileiros consagrados, como Guerra Peixe, Chico Buarque e Tom Jobim, além de obras canções do nosso folclore.

“O Solar do Jambeiro é um espaço maravilhoso, onde O Som Doce da Grota se sente muito acolhido, e o público aproveita para conhecer um local com uma arquitetura incrível e muito bem preservada. Será um concerto belíssimo, em todos os sentidos”, afirma a professora e coordenadora do grupo, Lenora Mendes.

O Solar do Jambeiro fica na Rua Presidente Pedreira, 98, no Ingá, em Niterói.

Viagem aos EUA

O Som Doce da Grota foi convidado a participar do Boston Early Music Festival, no qual seus integrantes terão direito a frequentar todas as atividades, incluindo aulas, oficinas e masterclasses, e farão uma apresentação especial no dia 11 de junho no Jordan Hall, sala de concertos do New England Conservatory of Music. No entanto, os custos com passagens, alimentação e emissão de vistos são por conta do grupo, que contará com as hospedagens cedidas pela organização.

Ao todo, são necessários cerca de R$ 55 mil para custear toda a viagem, que terá duração de cinco dias - de 8 a 12 de junho. Quem quiser colaborar pode doar qualquer quantia fazendo um PIX ou transferência para a conta da Reciclarte - instituição mantenedora do ECG - por meio dos seguintes canais:

PIX

Chave de celular: (21) 97628-4616

DEPÓSITO EM CONTA

Banco do Brasil

Agência: 2907- 6

Conta corrente: 36054-6

CNPJ: 05.241.490/0001-31

Sobre o ECG

O Espaço Cultural da Grota é um projeto social sem fins lucrativos, que promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música há 27 anos. Além da sede principal, na comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói, há outros 16 polos distribuídos pelas cidades de Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo, atendendo gratuitamente a cerca de mil alunos oriundos de comunidades carentes.

Serviço:

O Som Doce da Grota

Dia: Quarta-feira, 26 de abril de 2023

Hora: 19h

Local: Solar do Jambeiro - Rua Presidente Pedreira, 98 - Ingá - Niterói - RJ

Entrada franca