Centro de Artes UFF apresenta 'João e o Pé de Feijão do Sertão', em Niterói

Nos dias 29 e 30 de abril e 06 e 07 de maio, às 16h, o Centro de Artes UFF apresenta o espetáculo infantil “João e o Pé de Feijão no Sertão”, livre adaptação de Ricardo Silva que conta a história de um menino que vive com a sua mãe em alguma parte do Sertão nordestino.

É uma família pobre que sofre a consequência da natureza como a seca. Resgatando de forma lúdica, a história permeia o universo do nosso folclore como a narrativa popular do boi, os folguedos e festejos juninos, as bandeirinhas do pintor Volpi, e a voz de Luíz Gonzaga.

Mostrando o que tem de bom também no sertão como o xote, xaxado, baião, o boi Bumbá e a beleza do luar desse Sertão. No decorrer da história João encontra um mercador que vai mudar a sua vida, mostrando que a perseverança, coragem e fé são o caminho para realizar todos os seus sonhos.

SERVIÇO:

João e o Pé de Feijão no Sertão

Dias 29 e 30 de abril, 06 e 07 de maio, sábado e domingo, às 16h

Teatro da UFF: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói-RJ

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 meia entrada e solidária (para quem levar 1kg de alimento não perecível). À venda na bilheteria ou pelo site Guichê Web: www.guicheweb.com.br/centrodeartesuff