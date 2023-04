A magia do Raduan Circus chega ao São Gonçalo Shopping

O Raduan Circus está chegando ao São Gonçalo Shopping! A partir do dia 22 de abril, o público poderá se encantar e se divertir com a magia do circo. A trupe circense apresentará diversas atrações para toda a família, com diferentes personagens infantisqueridos pelas crianças. Para o espetáculo ficar completo não poderiam faltar as tradicionais e fabulosas apresentações de malabaristas, equilibristas, trapezistas, palhaços e do incrível globo da morte.

Para comemorar a estreia, neste sábado, dia 22, o Raduan Circus realiza uma promoção incrível: a cada ingresso ''inteiro'', o cliente ganhará um ingresso grátis para crianças de até 12 anos. A promoção é válida para todas as apresentações do dia.

O circo oferece uma estrutura completa com uma série de comodidades para o público aproveitar ao máximo toda a experiência, como praça de alimentação, sala de espera, mini zoológico em fibra, fraldário e praça de convivência.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial Sympla ou diretamente na bilheteria do circo, com pagamento em débito ou dinheiro. Os valores das entradas variam de acordo com o setor escolhido, sendo R$ a inteira e R$ 15 no setor lateral, R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia no setor central, e R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia no setor VIP.

As apresentações acontecem aos sábados e domingos, às 16h, 18h e 20:30h. Aproveite, curta temporada!

Serviço:

Estreia Raduan Circus no São Gonçalo Shopping

Data: 22 de abril – sábado

Horário: 16h, 18h e 20h30

Ingressos: Sympla — https://www.sympla.com.br/evento/raduan-circus-no-sao-goncalo-shopping-/1955242