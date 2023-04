Boninho anuncia inscrições abertas para o BBB 24, nesta sexta

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, anunciou em seu perfil nas redes sociais , na tarde desta quinta-feira (20) que as inscrições para a próxima edição do reality show serão abertas nesta sexta-feira (21), no horário do programa ao vivo. Inicialmente, somente 35% das vagas estarão disponíveis.

O diretor recomendou gravar o seu próprio vídeo, contando sua história, de cara lavada, sem efeito e sem filtro. E ainda revelou que vem novidades na próxima edição da competição.