Artista baiano relança sucesso de banda Copacabana Beat (assista clipe completo)

O artista baiano, Matheus Marê, acaba de lançar seu mais novo trabalho nas principais plataformas digitais. O cantor, que hoje vive em São Paulo, deu voz ao antigo hit da banda Copacabana Beat, chamado 'Mel da Sua Boca'. A canção, sucesso dos anos 90, foi escrita pelos gonçalenses Rubinho de Paula e Carlinhos Conceição.

Assista o clipe completo de 'Mel da Sua Boca' através do link https://youtu.be/lX6x4A69k98

Embora a música seja originária do Copacabana Beat, Marê conta que seu amor por 'Mel da Sua Boca' nasceu depois que ele ouviu a versão em forró, produzida pelo grupo nordestino Rasta Chinela. "Essa melodia que te puxa e não solta mais ficou comigo até hoje. E, tempos depois, ouvindo ela, eu comecei a reparar na letra: que falava do beijo como um mel na boca. E isso poderia muito bem ser traduzido como uma universalidade do amor, assim como o beijo é universal. Então nossa ideia foi pegar esse sentido e trazer para o mundo atual", compartilhou o cantor em entrevista ao O SÃO GONÇALO.

Marê afirmou, ainda, que está confiante com o lançamento de 'Mel da Sua Boca', e espera que a música chegue para cada vez mais pessoas. "Eu estou com uma expectativa muito boa em relação a essa produção. Não só por conta de todo trabalho que tivemos, mas também pela promoção que incentiva o beijo entre as pessoas que se amam", explicou.

A carreira de Matheus Marê começou em 2019, quando se mudou para São Paulo. Hoje, aos 26 anos, ele já possui sete músicas lançadas nas plataformas digitais. Desde então, ele segue mostrando ao mundo o amor pela arte através de suas composições.

Para conhecer mais do trabalho do cantor, basta segui-lo nas redes sociais no perfil @matheusmareoficial e acompanhar seu trabalho no Spotify.