Benjamin Back é demitido pelo SBT após três anos na emissora

O apresentador do "Arena TV", Benjamin Back, foi demitido pelo SBT, na manhã desta quinta-feira (20), após três anos na emissora. O âncora da emissora de Sílvio Santos se mostrou surpreso com a decisão.

"Não entendi muito bem. O Arena estava com os breaks vendidos, indo bem. E teve o piloto que gravei que ficou superlegal, quem viu diz isso. Mas faz parte, vida que segue. Estou com os meus projetos digitais, meu programa na hora do almoço que vai muito bem. É seguir em frente", afirmou Benja ao portal "Notícias da TV".

A demissão do apresentador se deu por conta de uma reestruturação de custos na empresa. Benja tinha um alto salário e o programa que comandava não era tão lucrativo para a emissora, além de depender das vendas comerciais das transmissões de eventos esportivos, como Champions League e Copa Sul-Americana.

Com a saída de Benjamin Back, o "Arena SBT" seguirá no ar, mas com Téo José de apresentador. Nos bastidores, a saída de Mano, fiel escudeiro de Benja, é dada como certa por conta de sua lealdade ao âncora.