Sesc apresenta mostra de cinema gratuita em São Gonçalo e outras unidades

Idealizado pela Caseiras Produções Culturais e MegaLab, o Sesc apresenta “Movimento em Imagem”, projeto com uma série de trabalhos audiovisuais expandidos nos formatos cinematográficos Super-8, 16mm e Slides em 35mm. A exibição gratuita acontece nas unidades do Sesc em Copacabana, Nova Iguaçu e São Gonçalo, entre abril e maio deste ano, às 19 horas.

Para a chegada do público, abre a programação, Antfilm, um filme em repetição infinita de Super-8 (formato cinematográfico desenvolvido nos anos 1960) com a intervenção direta de formigas no rolo de filme antigo. Para além da tela, essa exibição traz à tona o diálogo entre a produção audiovisual, o espaço físico e a interação do espectador em relação às imagens projetadas.

Na sequência, o ponto alto da noite é a performance inédita “Pedra e Montanha”, de Tetsuya Maruyama. Essa montagem foi criada a partir de slides em 35mm feitas pela MBR (Minerações Brasileiras Reunidas S.A.). O artista, criou um acervo com slides encontrados em estado de abandono em uma feira de antiguidades. As imagens reunidas propõem outro olhar sobre a atividade extrativista em uma dimensão poética. Para completar a experiência imersiva, a performance conta com a participação de um artista sonoro em cada unidade do Sesc.

Sobre Tetsuya Maruyama

Tetsuya Maruyama (Yokohama, 1983) é artista cuja prática interdisciplinar inclui filme, performance, som e instalação. Seu trabalho parte da re-contextualização de materiais e texturas banais encontrados, como um registro liminar de observações cotidianas. É formado em Arquitetura pela University of Buffalo(2007), certificado em Montagem e Edição de Imagem e Som pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro(2016) e atualmente cursa mestrado na EBA-UFRJ.

Seus trabalhos foram amplamente exibidos em festivais, museus e galerias, como Bienal de Cerveira(2022), Alchemy Film and Moving Image Festival(2020, 2021), Dresdner Schmalfilmtage(2021), Chicago Underground Film Festival(2019), Crossroads(2021), Istanbul International Experimental Film Festival(2019), Mono no Aware(2018), Kunstbezirk Stuttgart(2021), Bienal de la Imagen en Movimiento(2018, 2022), entre outros. Maruyama vive atualmente no Rio de Janeiro, onde fundou o Megalab, um laboratório de experimentação em arte/cinema por artistas, e continua trabalhar em sua proximidade com a natureza.

Instagram Tetsuya Maruyama

Sobre o Sesc

O Sesc, Serviço Social do Comércio, foi criado em 1946, como compromisso de que empresários do setor colaborariam com o cenário social por meio de ações que beneficiassem empregados e seus familiares com melhores condições de vida e desenvolvimento de suas comunidades de residência. Com o passar do tempo, esse trabalho foi estendido a toda a população, como forma de cooperar com a sociedade e contribuir para a igualdade social.

https://www.sesc.com.br/ | @SescBrasil

Sobre MegLab Film

Laboratório coletivo dedicado às experimentações (não)fotoquímicas e artes cinematográficas no Rio de Janeiro. Oficinas e serviços em super 8, 16mm e 35mm.

@megalab.film

Sobre o Caseiras Produções Culturais

A proposta da Caseiras Produções Culturais está no próprio nome: a realização de projetos de forma artesanal. Em seus projetos, busca-se especialmente a brasilidade, inovação e atualização de conteúdos relevantes e históricos. Tem como missão difundir as culturas brasileiras e democratizar o acesso a todos os tipos, linguagens e gêneros artísticos.

A Caseiras atua em diversos ramos culturais, principalmente teatro, música e audiovisual e seus projetos sempre contam com forte presença de módulos de formação e oficinas.