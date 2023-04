Ex-marido de Preta Gil é acusado de traição; estilista teria sido pivô de separação

Parece que o desfecho do casamento de Preta Gil com o personal trainer Rodrigo Godoy não foi muito amigável. De acordo com informações do colunista Léo Dias, do portal "Metrópoles", uma traição de Rodrigo teria sido a motivação para a separação do casal.

A amante seria, segundo a coluna, uma ex-funcionária de Preta: a estilista Ingrid Lima. Ela foi flagrada junto do personal trainer em uma imagem compartilhada pela coluna. No vídeo, Rodrigo aparece beijando a cabeça dela. A informação é de que o momento de intimidade foi registrado no final do mês passado, antes da separação.

Leia também:

➢ Chega ao fim o casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

➢ Ana Clara Lima assume romance em seu Instagram

A estilista trabalhou com a artista por três anos, mas já não era stylist de Preta desde agosto de 2022. Nesta quarta (19/04), após a repercussão das imagens, ela tornou privado seu perfil nas redes sociais. À imprensa, ela disse que não vai comentar a acusação.

Já Preta Gil usou seu perfil nas redes sociais para comentar as notícias. "As verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar", escreveu a cantora, que enfrenta um câncer no intestino.