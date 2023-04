Festival de choro em Niterói se estende até próximo domingo (23)

A Fundação de Arte de Niterói informa que ao longo de toda a semana , do dia 17 ao 23 de abril, acontece o Festival de choro com programação intensa de shows e oficinas práticas e teóricas. O encerramento será no próximo domingo (23) , Dia Nacional do choro.

Os shows serão no Theatro Municipal de Niterói, na Sala Nelson Pereira dos Santos e no Teatro Popular Oscar Niemeyer.

O evento conta com a participação de grandes nomes como Nilze Carvalho, Paulinho Moska, Marcos Sacramento, Família Souza, Ana Costa , entre outros.

A Avenida Amaral Peixoto será o palco de uma grande roda de choro, no domingo, quando se encerra o Festival.

As oficinas práticas incluem instrumentos de sopro, percussão, cordas e teclados e a parte teórica abordará arranjos e editoração de partituras. Serão 29 workshops destinados a um público com uma experiência intermediária.

Confira toda a programação de hoje a domingo :

Programação

- Quarta-feira, 19 de abril de 2023, 20h - Música

Sala Nelson Pereira dos Santos

Família Souza homenageia Waldir Azevedo no Festival de Choro

- Quinta-feira, 20 de abril de 2023, 20h - Música

Theatro Municipal de Niterói

Baixada Jazz Big Band faz tributo a Severino Araújo

- Sexta-feira, 21 de abril de 2023, 20h - Música

Teatro Popular Oscar Niemeyer

Choro na Rua homenageia Zé da Velha no Festival de Choro

- Sábado, 22 de abril de 2023, 20h - Música

Sala Nelson Pereira dos Santos

Com Paulinho Moska, 'Sexteto do Nunca' homenageia Pixinguinha

- Sábado, 22 de abril de 2023, 15h - Teatro Infantil

Theatro Municipal de Niterói

Espetáculo 'Choro do Pixinguinha' conta a vida do mestre do Choro

- Domingo, 23 de abril de 2023, de 10h às 15h - Música

Avenida Amaral Peixoto

Festival abre Roda de Choro na Amaral Peixoto