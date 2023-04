"Queen Experience In Concert" homenageia Freddie Mercury em Niterói

Considerado um dos maiores tributos à banda Queen nas Américas, o "Queen Experience In Concert" entra em cartaz no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. O projeto, que já realizou mais de 150 shows no Brasil e América do Sul, irá fazer apresentação única na quinta-feira (20).

Idealizado pela BRZ Produções em 2018, o espetáculo tem o objetivo de relembrar a genialidade de Freddie Mercury, John Deacon, Brian May e Roger Taylor, levando aos palcos sucessos da banda inglesa, como "Under Pressure", "Don’t Stop me Now" e "Killer Queen".

Além da experiente banda e do vocalista, que impressionam a plateia com sua performance e extensão vocal, o espetáculo conta com a produção geral de Mayra Mello, direção executiva de Daniela Schiarreta e direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação corporal de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 100 cidades brasileiras, como São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Foz do Iguaçu, Maceió, Joinville, Natal, Fortaleza, Manaus, Boa Vista, Campinas e Santos. No exterior, o grupo se apresentou no Chile, na Argentina e no Uruguai. Ao todo, mais de 250 mil pessoas compareceram no evento.

Serviço:

Queen Experience In Concert - BRZ Produções

Data: Quinta-feira, 20 de abril de 2023

Horário: 19h e 21h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 1h20min

Ingresso: R$ 150 (inteira) | R$ 75 (meia-entrada)

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: Teatro Popular Oscar Niemeyer - R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói - RJ

*Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria física de 13h às 18h, de quarta a sexta. No dia do espetáculo, 3 horas antes. Ou através da plataforma Sympla.