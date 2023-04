Disney anuncia seu primeiro filme estrelado por ator com Síndrome de Down

O britânico Noah Matthews Matofsky estará no elenco principal da nova adaptação do filme Peter Pan & Wendy - Foto: Reprodução

Com estreia prevista para o dia 28 de abril, a Disney anunciou o seu primeiro filme estrelado por ator com Síndrome de Down. Noah Matthews Matofsky estará no elenco principal da nova adaptação do filme Peter Pan & Wendy, do Disney+.

Ele dará vida a Slightly, o líder dos Garotos Perdidos. Em entrevista ao The Sun, Noah falou sobre o filme.

“Foi uma experiência incrível! Eu tinha meu próprio trailer e fiz amigos fantásticos. Nós todos aprendemos a lutar com espadas, o que amei. Tive muitas falas para aprender rápido, mas foi divertido e gostei muito”, disse o ator britânico de 15 anos.

Dirigido por David Lowery, Peter Pan & Wendy será lançado oficialmente no Disney+. O filme conta com Alexander Molony como Peter Pan, Ever Anderson como Wendy e Jude Law como Capitão Gancho.