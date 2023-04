MC Sabrina aparece e perfil da artista desmente boatos de ‘cárcere‘

Depois de uma grande mobilização que envolveu artistas e internautas, a MC Sabrina, dona de diversos funks que bombaram nos anos 2000, reapareceu em uma rede social, trazendo alívio para aqueles que acompanhavam a história.

A funkeira afirmou que voltará a lançar músicas e que motivos pessoais a afastaram do mundo musical. Porém, na declaração feita por ela, não houve menção ao “sumiço”.

O perfil da cantora também publicou uma nota de esclarecimento onde rebateu os boatos de que ela poderia estar em "cárcere privado".

"Viemos por meio desta, esclarecer que as acusações caluniosas de 'cárcere privado e dopar' a MC Sabrina (Sabrina Luísa de Sousa) não procedem. Poucos sabem, mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade do qual a mesma está em tratamento no SUS. A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo à sua residência”, disse.

A nota também informou que, na manhã do último domingo (16), a Record TV Rio obteve uma entrevista com Sabrina e sua família onde eles esclareceriam “a todo Brasil a verdade, com os laudos médicos na residência da artista”.