Morre o baterista Ivan Conti da banda Azymuth

Morreu nesta terça-feira (18), o baterista Ivan Conti, o Mamão, de 76 anos, da banda Azymuth. A família do artista comunicou partida pelas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

"Amigos, depois de 50 anos juntos, o amor da minha vida se foi para os braços do Pai", dizia o post.

Mamão, como era conhecido, fez parte das bancas Os Dissonantes, The Youngsters e banda Azymuth. Considerado como um dos melhores bateristas da música brasileira, ele tocou com Roberto Carlos, Gal Costa, Maria Bethânia, Raul Seixas, Jorge Ben, Paulinho da Viola e Chico Buarque, entre muitos outros. Com o Azymuth, Mamão gravou mais de 20 álbuns de estúdio.

O velório de Mamão será nesta quinta-feira (20), em local e horário ainda não confirmados.