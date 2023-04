Relógio da Glória completa 118 anos como um patrimônio histórico no Rio

O icônico Relógio da Glória, instalado há 118 anos na Rua da Glória, no Rio de Janeiro, completa mais um ano de história. A construção, que faz parte do projeto de urbanização do bairro da Glória, foi instalada durante a gestão de Pereira Passos, com o objetivo de trazer iluminação pública e saneamento básico para a região.

Os mecanismos do relógio foram instalados pelo relojoeiro alemão Frederich Krussman, com as peças do maquinário sendo francesas. A coluna da construção é esculpida em granito e fica posicionada sobre uma balaustrada de bronze, que foi retirada da Praça Tiradentes.

O Relógio da Glória é um patrimônio tombado desde 1983, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), devido a sua importância histórica para a cidade. A construção é uma verdadeira obra de arte que representa um importante marco na história e cultura carioca.