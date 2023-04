Espetáculo circense infantil 'Uma Nova Onda' no Theatro Municipal de Niterói

Contemplado pelo Edital Retomada Cultural RJ 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, o espetáculo circense ‘Uma Nova Onda’ tem criação e atuação de Eduardo Andrade, como o Palhaço cientista Dudu, direção artística de Gustavo Paso e produção de Joana Damazio. A apresentação acontece no próximo domingo, 23 de abril, às 16h.

Este solo, para o público de todas as idades, marca o retorno do Palhaço cientista Dudu, personagem criado na década de 80, à cena após cinco anos distante dos palcos, desde as últimas apresentações de “O Esquecimento Global”, seu espetáculo anterior. Eduardo Andrade, com 37 anos de palhaçaria, é também professor e doutor em design e assina o cenário, os adereços, os bonecos e o figurino da peça.

Partindo da premissa de que colocar conhecimento antigo em um novo contexto gera novos conhecimentos, unida à urgência em abordar os problemas ambientais, sanitários e de saúde pública que assolam o mundo, o Palhaço Cientista Dudu retoma alguns dos principais temas do seu repertório, mas agora atravessado pelos impactos causados pela pandemia da Covid-19. Associando conhecimento, sustentabilidade, ecologia e diversão, ‘Uma Nova Onda’ trata de assuntos sérios, urgentes e atuais, de forma descontraída, buscando resgatar, com pitadas de ironia e irreverência, um pouco da ludicidade infantil.

“Unindo circo, artes plásticas, teatro de bonecos e muita diversão, Dudu o palhaço cientista está de volta com uma retrospectiva de suas pesquisas ambientais ao longo dos últimos trinta anos. Uma viagem no tempo para entendermos como chegamos até aqui e como podemos pensar o mundo sob o olhar de uma nova onda de prosperidade e cuidado com o meio ambiente”, explica o ator Eduardo Andrade, o palhaço Dudu.

Esta aula-espetáculo é uma imersão no mundo maravilhoso dos sonhos e da imaginação, o mundo da infância, que tanto tem a ensinar às crianças de todas as idades.

No decorrer do espetáculo, Dudu oferece uma oficina demonstrativa de confecção do boneco mascote Albert Einstein, feito a partir do reaproveitamento criativo de resíduos sólidos. Trata-se de uma demonstração simplificada do processo de construção de bonecos com o uso de resíduos plásticos, como embalagens de PET e PVC, fruto do mestrado do designer Eduardo Andrade na PUC-Rio, onde o artista também atua como pesquisador do LInC – Laboratório Linguagem, Interação e Construção de Sentidos da PUC-Rio.

Em ‘Uma Nova Onda’, o Palhaço cientista Dudu une circo, teatro e artes plásticas para contar histórias e observações a partir do seu olhar sobre o planeta Terra, mostrando não só algumas fantásticas descobertas da humanidade, mas também as consequências do progresso tecnológico, além de abordar a ciência e a relação do homem com a natureza. Aos espectadores é feito um convite à reflexão sobre a necessidade de uma atitude consciente e responsável com o meio ambiente.

O texto tem autoria de Eduardo Andrade e Gustavo Paso, parceiros de longa data na criação e confecção de adereços e cenários para os espetáculos de Paso, mas trabalhando pela primeira vez juntos na dramaturgia de um projeto de Andrade.

Com desenho de luz de Djalma Amaral, trilha sonora de Eduardo Lyra e consultoria de conteúdo de Thelma Lopes, jornalista, escritora, atriz e pesquisadora especializada na interação entre arte e ciência, ‘Uma Nova Onda’ promete mexer com a cabeça do espectador.

Como estaremos vivendo daqui a 10 anos? Qual o legado que deixaremos para nossos filhos? São reflexões a serem debatidas, e ninguém melhor do que o palhaço para levar esses assuntos ao público. O palhaço suaviza a abordagem sem perder o foco principal, que é levantar a reflexão sobre assuntos sérios, com o objetivo de provocar mudanças e ações efetivas e positivas.

SINOPSE

Lúdico e educativo, 'Uma Nova Onda' vai levar o público a uma viagem no tempo para entender os principais assuntos relacionados à vida no planeta Terra e mudar a sua maneira de existir no mundo.

Desde o momento em que nascemos, nos tornamos seres responsáveis pelas consequências das nossas escolhas e atitudes. Questões climáticas, como o aquecimento global, a produção incessante de bens de consumo, as conquistas espaciais, a degradação do meio ambiente, a pandemia da Covid-19 e os importantes avanços da ciência fazem parte do mundo em que vivemos. São temas atuais e de extrema pertinência que precisam ser debatidos.

O espetáculo convida os espectadores, de forma divertida, a refletirem sobre a necessidade de uma atitude consciente e responsável com o meio ambiente, a preservação do nosso planeta e da própria espécie humana.

Unindo Circo, Teatro, Música e Artes Plásticas, o Palhaço Dudu faz de suas apresentações verdadeiras aulas de conhecimento e irreverência.