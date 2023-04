Primeira artista a se apresentar no Altas Horas, Rita Lee assiste homenagem de casa

Cantora fez sinais de ''rock'' com sua mão e mostrou-se feliz - Foto: Divulgação

A edição de ontem (15), do Altas Horas homenageou a cantora Rita Lee. O marido da cantora e multi-instrumentista, Roberto de Carvalho, mostrou a reação da cantora ao receber a homenagem. A cantora, reclusa desde o ano de 2021 pelo tratamento de um câncer descoberto recentemente, demonstrou felicidade assistindo a surpresa feita no palco do programa.

Outros cantores também estavam presentes e cantaram sucessos da artista, que foi a primeira a se apresentar nos palcos do Altas Horas, quando esse estreou, no ano de 2000.

A cantora Manu Gavassi, foi uma das artistas presentes, e mandou um recado para Rita, que é sua grande inspiração musical. ''Que honra participar dessa celebração! Um beijo em você e na Deusa mór’’.

O filho da própria cantora, Beto Lee também estava presente na edição especial do programa, junto a outros cantores como Luiza Sonza, Céu, Tiago Iorc, Fernanda Torres e Tom Zé.