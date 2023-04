BBB 23: Sarah Aline vence a 15ª prova do anjo

Sarah Aline foi a grande vencedora da prova do anjo do Big Brother Brasil, realizada na tarde desta sexta-feira (14), e poderá imunizar um participante na próxima formação de paredão.

Na disputa, realizada em dupla, a psicóloga fez o tempo mais rápido guiando Ricardo, que usava um capacete bloqueando a visão, no labirinto e o ajudando a encontrar todas as bolinhas da marca patrocinadora da prova.

Já na segunda etapa, Sarah e Ricardo deveriam deduzir a quantidade de bolinhas que estavam em um cesto. A psicóloga chegou mais perto e venceu a disputa ao chutar o número 510.

Para o castigo do monstro, as participantes escolhidas foram Bruna Griphao e Amanda. Elas deverão se vestir de palhaças, e em um revezamento, ficar no picadeiro da área externa da casa.

Durante o programa desta noite, as castigadas disputarão uma prova de arremesso e quem tiver o pior desempenho começará a próxima formação do paredão com 2 votos contabilizados. Para o almoço do anjo, Sarah Aline escolheu Domitila Barros e Ricardo.