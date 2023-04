Padre Fábio de Melo é acusado de gordofobia e posta pedido de desculpas

O padre Fábio de Melo usou seu perfil nas redes sociais para publicar um pedido de desculpas nesta sexta-feira (14/04). O clérigo decidiu se retratar após ser criticado por conta de um vídeo que publicou em seu Instagram; o registro mostrava um homem obeso na praia caindo em cima de outro, com sons de gargalhadas ao fundo.

"Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem de ontem. Sim, obesidade é uma doença. O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém. O princípio de compaixão - sentir com o outro - é um dos pilares do Cristianismo. E eu pretendo segui-lo. É assim que evoluímos: vestindo a pele do outro", escreveu o padre.

Ele havia sido alvo de críticas do influenciador digital Jorge Bentes, dono do perfil Cansei de Ser Gordo. Em um vídeo, ele comentou o post, que considerou "desnecessário". "Padre, com todo respeito do mundo, deixa eu lhe falar uma coisa: obesidade é uma doença pandêmica que mata milhares de pessoas em todo mundo. Rir da pessoa que sofre com essa doença não tem graça. Imagina alguém ir de alguém com diabetes, rir de alguém com câncer. É a mesma coisa. São doenças e eu luto há 10 anos contra essa doença todos os dias da minha vida", disse o influencer.

O vídeo que motivou a polêmica foi excluído da conta do padre.